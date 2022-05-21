Російські ЗМІ ідентифікували підозрюваного в розстрілах в Бучі з матеріалу NYT (фото)

Одним з підозрюваних у масових розстрілах мирних жителів у Бучі (Київська область) є російський десантник Чингіз Атантаєв. Він потрапив на відео, яке днями опублікувало The New York Times.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання «Важливі історії».

Повідомляється, що з великою долею ймовірності на опублікованих NYT скрінях відео з камер спостереження є 37-річний Чингіз Атантаєв. На це вказують сервіси розпізнавання обличь і деталі його біографії.

Атантаєв є уродженцем Магадана, але багато років живе в Пскові, де дислоковано 104 і 234 десантно-штурмові полки, які причетні до «різанини в Бучі».

Видання зазначає, що журналісти намагалися вийти на Атантаєва через його дружину, але та відмовилася відповідати на питання і пов’язати їх з Чингізом. При цьому вона назвала статтю NYT фейком.

Нагадаємо, на цьому тижні NYT опублікувало нові докази розстрілу мирних жителів Бучі російськими військовими. Зокрема, на відео потрапив епізод, коли окупанти вели дев’ятьох чоловіків на базу, після чого наступного дня дрон зафіксував їхні тіла біля офісної будівлі на вулиці Яблонській, 144.

Українська прокуратура вже оголосила підозри кільком росіянам за «різанину в Бучі».