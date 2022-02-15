Аналитики не подтверждают отвод войск РФ: техника движется к украинской границе

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), отслеживающие передвижение российских войск, не подтверждают информацию Минобороны РФ о начале отвода техники от украинской границы.

По их данным, колонны военной техники ВС РФ, как и ранее, двигаются к границе с Украиной, пишет The Insider. Эксперты также утверждают, что в последние дни зафиксировали новые переброски войск.

«Мы видели это заявление, но пока никаких изменений «на земле» мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД», — говорится в сообщении.