Аналитики не подтверждают отвод войск РФ: техника движется к украинской границе
Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), отслеживающие передвижение российских войск, не подтверждают информацию Минобороны РФ о начале отвода техники от украинской границы.
По их данным, колонны военной техники ВС РФ, как и ранее, двигаются к границе с Украиной, пишет The Insider. Эксперты также утверждают, что в последние дни зафиксировали новые переброски войск.
«Мы видели это заявление, но пока никаких изменений «на земле» мы не видим. Те оставшиеся колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от неё), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД», — говорится в сообщении.
В CIT добавили, что российское военное руководство сейчас никак не объясняет стягивание войск в Курской, Белгородской, Брянской областях.
«Действительно ли планировалось начать операцию против Украины — неизвестно», — отмечают в организации.
Как сообщал, ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные вернутся к пунктам постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и отправятся во вторник. По его словам, военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений «Союзная решимость». // УНИАН