Індія закликає своїх громадян виїзжати з Курської, Бєлгородської, Брянської областей

Індія закликає своїх громадян, які проживають в Брянській, Бєлгородській і Курській областях евакуюватися. Їм рекомендують тимчасово переселитися в інші російські регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства Індії у Москві.

Дипломатичне відомство Індії у Москві оприлюднило на сайті відповідні офіційні рекомендації для своїх громадян.