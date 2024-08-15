Індія закликає своїх громадян виїзжати з Курської, Бєлгородської, Брянської областей
Індія закликає своїх громадян, які проживають в Брянській, Бєлгородській і Курській областях евакуюватися. Їм рекомендують тимчасово переселитися в інші російські регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства Індії у Москві.
“З огляду на останні безпекові інциденти у Брянському, Бєлгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово пересилитися за межі цих областей”, – заявили там.
Також громадянам Індії у РФ порадили зв’язатися з посольством.