В Украине за сутки — 9 642 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 15 марта, — 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
«9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 марта 2021 года», — сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2005 человек;
- летальных случаев — 264;
- выздоровели — 6202 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 76 509 (в том числе методом ПЦР — 38 738, методом ИФА — 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19 496).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 477 190 человек;
- выздоровели — 1 232 209 человек;
- летальных исходов — 28 697;
- проведено ПЦР-тестов — 7 416 142.
В частности, заболели за минувшие сутки 474 ребенка и 313 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), городе Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 999 случаев;
- Винницкая область — 924 случая;
- Волынская область — 176 случаев;
- Днепропетровская область — 269 случаев;
- Донецкая область — 286 случаев;
- Житомирская область — 130 случаев;
- Закарпатская — 554 случая;
- Запорожская область — 307 случаев;
- Ивано-Франковская область — 467 случаев;
- Киевская область — 512 случаев;
- Кировоградская область — 46 случаев;
- Луганская область — 101 случай;
- Львовская область — 1065 случаев;
- Николаевская область — 416 случаев;
- Одесская область — 728 случаев;
- Полтавская область — 313 случаев;
- Ровенская область — 235 случаев;
- Сумская область — 155 случаев;
- Тернопольская область — 287 случаев;
- Харьковская область — 596 случаев;
- Херсонская область — 30 случаев;
- Хмельницкая область — 253 случая;
- Черкасская область — 243 случая;
- Черновицкая область — 527 случаев;
- Черниговская область — 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м — по количеству смертей от COVID-19.
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