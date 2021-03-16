В Украине за сутки — 9 642 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 1,477 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 15 марта, — 9,6 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки достигает 2 тысяч, меньше, чем накануне.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

«9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 16 марта 2021 года», — сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2005 человек;

летальных случаев — 264;

выздоровели — 6202 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 76 509 (в том числе методом ПЦР — 38 738, методом ИФА — 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19 496).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 477 190 человек;

выздоровели — 1 232 209 человек;

летальных исходов — 28 697;

проведено ПЦР-тестов — 7 416 142.

В частности, заболели за минувшие сутки 474 ребенка и 313 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), городе Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 999 случаев;

Винницкая область — 924 случая;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 269 случаев;

Донецкая область — 286 случаев;

Житомирская область — 130 случаев;

Закарпатская — 554 случая;

Запорожская область — 307 случаев;

Ивано-Франковская область — 467 случаев;

Киевская область — 512 случаев;

Кировоградская область — 46 случаев;

Луганская область — 101 случай;

Львовская область — 1065 случаев;

Николаевская область — 416 случаев;

Одесская область — 728 случаев;

Полтавская область — 313 случаев;

Ровенская область — 235 случаев;

Сумская область — 155 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 596 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Хмельницкая область — 253 случая;

Черкасская область — 243 случая;

Черновицкая область — 527 случаев;

Черниговская область — 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м — по количеству смертей от COVID-19.