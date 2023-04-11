У Львові з вікна університету випав 18-річний студент

У вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Він загинув на місці трагедії.

Як повідомляє місцевий портах zaxid.net, трагедія сталась у корпусі №5 львівського вишу, що на вулиці Степана Бандери. За попередніми даними, студент випав з вікна на 9 поверсі. Травми були несумісними з життям.

Трагедію підтвердили у поліції. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Від детальних коментарів наразі відмовляються.

У Львівській політехніці також підтвердили нещасний випадок.

“Так, випала людина з вікна. Мені про це повідомили десь о 14:20. Ми одразу викликали швидку, зараз на місці є медики та поліція”, – заявила речниця університету Наталя Павлишин.

За даними ЗМІ, хлопець навчався на першому курсі. Він нібито родом із Закарпатської області. // УНІАН