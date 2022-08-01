Недосвідчений водій легкового автомобіля переплутав педалі і замість гальм натиснув на газ збивши жінку на велосипеді

Дорожньо-транспортна пригода сталося у липні минулого року в місті Роздільна. Поліцейські задокументували обставини аварії і встановили, що 22-річний водій «Honda Civic», рухаючись містом, наблизився до велосипедистки, що їхала попереду, і замість того, щоб пригальмувати, натиснув на педаль газу та скоїв наїзд на 68-річну громадянку. Потерпілу доставили до районної лікарні із закритою черепно-мозковою травмою й відкритим переломом гомілки. дтп

Водія автівки перевірили на вміст алкоголю в крові, він був тверезий. Чоловік пояснив: лише пів року, як керує транспортом, і йому забракло досвіду водіння.

Поліцейські провели низку довготривалих експертиз, зібрали докази вини чоловіка і під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури оголосили правопорушнику підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 286 Кримінального Кодексу України і карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керуватвелосии транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування правоохоронці завершили і матеріали справи скерували до суду.

Роздільнянський районний відділ поліції Одеської області