Масштабный сбой произошел в работе Приват24

В четверг, 18 марта, клиенты ПриватБанка столкнулись с перебоями в работе ПриватБанка. В частности, есть задержка при переводе платежей с карты на карту и пополнении мобильного в Privat24.

О проблемах в работе приложения начали сообщать примерно в 13:40.

Представители ПриватБанка подтвердили, что произошел масштабный сбой, из-за чего возникли задержки, — сообщает Информатор. Они рекомендуют не повторять оплату в случае ошибки и дождаться смены статуса платежа.

Ориентировочно, проблему обещают решить до 15:00.