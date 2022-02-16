У річці на Дніпропетровщині знайшли тіло хлопчика, який пропав у вівторок

У селі Новопавлівка Дніпропетровської області у вівторок, 15 лютого, знайшли мертвим хлопчика. Тіло дитини вилучено з річки Солона.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

15-го лютого о 20:00 до Служби порятунку “101” від правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Новопавлівка Синельниківського району з річки Солона вилучено тіло дитини.

Як зазначається, хлопчика, 2015 року народження, який не повернувся додому зі школи, кілька годин розшукували співробітники Національної поліції та місцеві мешканці. Тіло потонулої дитини виявили на поверхні водойми під кригою у 15-ти метрах від берега.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронні органи.

Підрозділи ДСНС не залучались.

Доповнення

“Шановні громадяни! Нині триває період відлиги. У таку погоду лід скріплений вечірнім або нічним холодом. Однак, вдень він швидко нагрівається від талої води та стає пористим і дуже слабким. Тож, наполегливо радимо не виходити на замерзлі водойми. Батьків закликаємо провести бесіди з малечею! Забороніть дітям виходити на лід. Пам’ятайте, забавки на кризі під час потепління можуть коштувати життя!”, — попереджає ДСНС.