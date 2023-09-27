Немовля та його батьки загинули у зіткненні легковика з вантажівкою під Києвом (фото)
В Обухівському районі, що на Київщині, у ДТП загинула родину – двоє дорослих та немовля.
Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
За попередньою інформацією, кермувальник легковика “BMW”, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.
За даними правоохоронців, внаслідок події, загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та дитина.
На місці продовжують працювати правоохоронці, представники ДСНС та медики.Tweet