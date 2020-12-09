Незаконна закупівля товарів майже на ₴7 млн. – суд задовольнив позов про скасування рішення тендерного комітету

Рішенням господарського суду Харківської області задоволено у повному обсязі позов Харківської місцевої прокуратури №1 про визнання незаконним та скасування рішення засідання тендерного комітету та визнання недійсним договору на закупівлю на суму майже 7 млн грн.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, під час моніторингу офіційного вебпорталу публічних закупівель «Prozorro» встановлено порушення законодавства щодо проведених процедур публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядниками бюджетних коштів.

Так, замовником – комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» проведено процедуру закупівлі дизельного палива на суму близько 7 млн грн. Встановлено, що замовником без наявних на те підстав, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», визначено переговорну (скорочену) процедуру щодо предмету закупівлі. У подальшому з одним із ТОВ укладено договір на закупівлю дизельного палива на суму майже 7 млн грн, що порушує вимоги чинного законодавства.

Це і стало підставою для направлення місцевою прокуратурою відповідної позовної заяви.

Рішення набере чинності після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури