Ни дня без антирекорда: Украине за сутки — 12 524 случая COVID-19

В Украине на 8:00 субботы зафиксировано уже 525 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд для страны — более 12,5 тысяч.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников”, — сообщил Степанов.

По его словам, также за последние сутки:

— госпитализированы — 1525 человек;

— летальных случаев — 191;

— выздоровели — 4962 человека;

— проведено тестирований за сутки — 78 179 (в том числе методом ПЦР — 48 054, методом ИФА — 30125).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 525 176 человек;

— выздоровели — 238 811 человек;

— летальных случаев — 9 508;

— проведено ПЦР-тестов — 3 876 966.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях”, — отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 49 699 случаев;

Винницкая область — 13 627 случаев;

Волынская область — 18 433 случая;

Днепропетровская область — 20 535 случаев;

Донецкая область — 16 632 случая;

Житомирская область — 21 597 случаев;

Закарпатская область — 19 214 случаев;

Запорожская область — 17 616 случаев;

Ивано-Франковская область — 27 417 случаев;

Киевская область — 23 801 случай;

Кировоградская область — 3572 случая;

Луганская область — 5 080 случаев;

Львовская область — 36 561 случай;

Николаевская область — 11 944 случаи;

Одесская область — 32 090 случаев;

Полтавская область — 14 800 случаев;

Ровенская область — 24 579 случаев;

Сумская область — 17 437 случаев;

Тернопольская область — 23 330 случаев;

Харьковская область — 46 886 случаев;

Херсонская область — 6 752 случая;

Хмельницкая область — 22 450 случаев;

Черкасская область — 12 315 случаев;

Черновицкая область — 27 511 случаев;

Черниговская область — 11 298 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине из-за COVID-19 начал действовать карантин выходного дня, во время которого три пары выходных — с 14 по 30 ноября не будет работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Накануне новые ограничения отказались выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре и Ивано-Франковске.