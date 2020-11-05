Ни дня без «рекорда»: в Украине за сутки – 9 850 случаев COVID-19
В Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысячи.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514)», — сообщил Степанов.
По его словам, за последние сутки:
- госпитализированы — 1269 человек;
- летальных случаев — 193;
- выздоровели — 8378 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 75 598 (методом ПЦР — 46 856, методом ИФА — 28 742).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 430 467 человек;
- выздоровели — 184 782 человека;
- летальных исходов — 7924;
- проведения ПЦР-тестов — 3 470 669.
«Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях», — добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
- город Киев — 41373 случаи;
- Винницкая область — 11644 случаи;
- Волынская область — 14889 случаев;
- Днепропетровская область — 16600 случаев;
- Донецкая область — 12873 случаи;
- Житомирская область — 16 598 случаев;
- Закарпатская область — 15849 случаев;
- Запорожская область — 11750 случаев;
- Ивано-Франковская область — 22 521 случай;
- Киевская область — 18329 случаев;
- Кировоградская область — 2813 случаев;
- Луганская область — 4104 случая;
- Львовская область — 32 069 случаев;
- Николаевская область — 9306 случаев;
- Одесская область — 26838 случаев;
- Полтавская область — 11 079 случаев;
- Ровенская область — 20671 случай;
- Сумская область — 13 196 случаев;
- Тернопольская область — 21 499 случаев;
- Харьковская область — 40 330 случаев;
- Херсонская область — 4852 случая;
- Хмельницкая область — 17989 случаев;
- Черкасская область — 10085 случаев;
- Черновицкая область — 23 708 случаев;
- Черниговская область — 9502 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина «поставила» только накануне, 4 ноября — более 9,5 тысячи. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.Tweet