Ни дня без «рекорда»: в Украине за сутки – 9 850 случаев COVID-19

В Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 369, медработников — 514)», — сообщил Степанов.

По его словам, за последние сутки:

госпитализированы — 1269 человек;

летальных случаев — 193;

выздоровели — 8378 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 75 598 (методом ПЦР — 46 856, методом ИФА — 28 742).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 430 467 человек;

выздоровели — 184 782 человека;

летальных исходов — 7924;

проведения ПЦР-тестов — 3 470 669.

«Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях», — добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

город Киев — 41373 случаи;

Винницкая область — 11644 случаи;

Волынская область — 14889 случаев;

Днепропетровская область — 16600 случаев;

Донецкая область — 12873 случаи;

Житомирская область — 16 598 случаев;

Закарпатская область — 15849 случаев;

Запорожская область — 11750 случаев;

Ивано-Франковская область — 22 521 случай;

Киевская область — 18329 случаев;

Кировоградская область — 2813 случаев;

Луганская область — 4104 случая;

Львовская область — 32 069 случаев;

Николаевская область — 9306 случаев;

Одесская область — 26838 случаев;

Полтавская область — 11 079 случаев;

Ровенская область — 20671 случай;

Сумская область — 13 196 случаев;

Тернопольская область — 21 499 случаев;

Харьковская область — 40 330 случаев;

Херсонская область — 4852 случая;

Хмельницкая область — 17989 случаев;

Черкасская область — 10085 случаев;

Черновицкая область — 23 708 случаев;

Черниговская область — 9502 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина «поставила» только накануне, 4 ноября — более 9,5 тысячи. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.