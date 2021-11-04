Новий «рекорд»: в Україні зафіксовано 27 377 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 3 листопада, зафіксовано 27 377 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 787 дітей та 426 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 472 особи;

летальних випадків – 699;

одужало – 12 464 особи;

здійснено тестувань за добу – 155 405 (зокрема методом ПЛР – 72 918, методом ІФА – 22 294);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 006 463 особи;

одужало – 2 479 138 осіб;

летальних випадків – 70 146;

проведено ПЛР-тестувань – 14 658 956.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1836 випадків;

Вінницька область – 672 випадки;

Волинська область – 674 випадки;

Дніпропетровська область – 2254 випадки;

Донецька область – 1390 випадків;

Житомирська область – 1559 випадків;

Закарпатська область – 421 випадок;

Запорізька область – 1350 випадків;

Івано-Франківська область – 1214 випадків;

Київська область – 967 випадків;

Кіровоградська область – 212 випадків;

Луганська область – 759 випадків;

Львівська область – 1400 випадків;

Миколаївська область – 733 випадки;

Одеська область – 1899 випадків;

Полтавська область – 1197 випадків;

Рівненська область – 1041 випадок;

Сумська область – 1543 випадки;

Тернопільська область – 523 випадки;

Харківська область – 1656 випадків;

Херсонська область – 613 випадків;

Хмельницька область – 1113 випадків;

Черкаська область – 775 випадків;

Чернівецька область – 694 випадки;

Чернігівська область – 882 випадки.

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