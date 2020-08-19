Новый антирекорд: в Украине за сутки – более 1960 случаев COVID-19

По состоянию на утро 19 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 1967 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За сутки скончались еще 28 человек. При этом выздоровели 812 пациентов.

Больше всего новых случаев обнаружили: в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (154), Ровенской области (125), Одесской области (123), Закарпатской области (117), Тернопольской области (99).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 96 тысяч 403 случая COVID-19: 2144 человека скончались, 49 тыс. 737 выздоровели.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд был зафиксирован по состоянию на субботу, 15 августа. Тогда сообщалось о 1847 новых случаев за сутки.

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, за сутки было проведено 37 тысяч 771 тестирование на коронавирус (из них 19 тысяч 591 – методом ПЦР). Стоит отметить, что накануне сообщалось о проведении 28 тыс. 292 тестов, из которых 15 тыс. 120 – методом ПЦР. Таким образом, количество тестирований за сутки увеличили почти на 9,5 тысяч.

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь выявлена:

• Винницкая область – 3323 случая;

• Волынская область – 4878 случаев;

• Днепропетровская область – 1816 случаев;

• Донецкая область – 1122 случая;

• Житомирская область – 2536 случаев;

• Закарпатская область – 6552 случая;

• Запорожская область – 1179 случаев;

• Ивано-Франковская область – 7122 случая;

• Кировоградская область – 748 случаев;

• г. Киев – 10 945 случаев;

• Киевская область – 4685 случаев;

• Львовская область – 12 448 случаев;

• Луганская область – 194 случая;

• Николаевская область – 857 случаев;

• Одесская область – 5281 случай;

• Полтавская область – 582 случая;

• Ровенская область – 7953 случая;

• Сумская область – 1023 случая;

• Тернопольская область – 4001 случай;

• Харьковская область – 6607 случаев;

• Херсонская область – 312 случаев;

• Хмельницкая область – 1678 случаев;

• Черновицкая область – 8108 случаев;

• Черкасская область – 1175 случаев;

• Черниговская область – 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 19 августа поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19. // Буквы