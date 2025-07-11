Обшуки ДБР у Кубракова: ексміністр інфраструктури зробив заяву
Кубраков: Ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив, чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення
Колишній міністр інфраструктури України Олександр Кубраков висловився щодо обшуків, проведених у нього ДБР у межах справи про ймовірні шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка. Про це він написав у Facebook, інформує «Главком».
Кубраков наголосив, що як під час роботи на державній службі, так і зараз він вважає, що правоохоронні органи завжди повинні мати вільний доступ до всіх необхідних матеріалів.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова. Йдеться про слідчі дії в справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Наразі він у СІЗО.Tweet