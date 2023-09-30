Обвал балок на столичному Дегтярівському мосту: у КМДА розповіли деталі

У Києві під час проведення ремонтних робіт на Дегтярівському мосту на Шулявці одна з балок втратила стійкість і впала на вже змонтованої конструкції, через що попадали інші балки.

Ніхто не постраждав, повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

“Під час надзвичайної ситуації на Дегтярівському шляхопроводі поранених та загиблих немає. Усі служби працюють на місці інциденту, вживаються заходи для ліквідації наслідків”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в КМДА, на будівельному майданчику при проведенні робіт на Дегтярівському шляхопроводі втратила стійкість одна з балок. При падінні балка зачепила частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6-ти балок прогонової будови.

У «Київавтодорі» зазначили, що відповідальність за проведення робіт на об’єкті несе безпосередньо підрядник.

Рух транспорту на ділянці вул. Олександра Довженка планується відновити до 05:00 2 жовтня.