У четвер, 29 липня, під будівлею Офісу президента відбулася акція до річниці зриву спецоперації щодо затримання “вагнерівців”.

Про це повідомляє 5 канал.

Зазначається, що активісти принесли під стіни ОПУ опудало крота, якого назвали “Крот Андрєй”. У такий спосіб вони хотіли нагадати про річницю зриву спецоперації із затримання бойовиків “вагнерівців”.

“Ми підозрюємо, що російський “кріт” в оточенні президента злив не лише справу “вагнерівців”, а й багато іншої секретної інформації. Ми думаємо, що він привів на посади в Офісі президента багато озлоблених російських щурів, і це місце давно вимагає очищення”, – заявив активіст, учасник акції Олександр Махиня.

Організатори пояснюють, що прийшли під стіни ОПУ сьогодні не випадково, адже рік тому, 29 липня 2020 року, влада ганебно “злила” спецоперацію з затримання “вагнерівців”.

“Цим “кротом Андреєм” і цими шкідниками ми хотіли показати й сказати Зеленському, що в його оточенні є кроти, є пацюки. І ми вимагаємо зачистити Офіс президента, ми вимагаємо зачистити адміністративний апарат від шкідників”, – додав активіст.