Суд арештував будівництво в київського ЖК Метрополіс, де з висоти впав і розбився робітник

Голосіївський суд Києва арештував будівництво будинку на перетині вулиць Академіка Глушкова та Академіка Заболотного в ЖК «Метрополіс»

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 14 грудня.

Мова про другу чергу будівництва, будинок 3, секція 1, на земельній ділянці за кадастровим номером: 8000000000:79:392:0038.

Рішенням суду тут заборонено будівельні роботи до оприлюднення висновку експертизи безпеки життєдіяльності та охорони праці та висновків Головного управління Держпраці у Київській області і усунення виявлених недоліків під час розслідування нещасного випадку.

12 серпня цього року близько 11 год. 33 хв. на будмайданчику внаслідок порушення правил безпеки робітник впав із висоти і загинув.

Будівництво ведеться на замовлення ПП «Верона 9». Генеральним підрядником є ТОВ «АРСАН-БУД».

Загиблий працював на підрядну організацію ТОВ «АГЕНТ БУД». Чоловік займався цегляною кладкою стін та перегородок із газобетонних блоків.

Після інциденту оглянуто 33-поверховий будинок та виявлено відсутність огорожі на деяких поверхах. Встановити місце падіння працівника не видалося за можливе, оскільки очевидці події відсутні. Об’єкт будівництва слідчий опечатав сигнальною стрічкою.

Місце будівництва визнано речовим доказом.

У справі призначено експертизу безпеки життєдіяльності та охорони праці на об’єкті. Тому є необхідність в арешті будівництва із забороною подальших будівельних робіт, щоб не порушити обстановку, що була на момент події, не знищити сліди і т.п.

4 листопада 2021 зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч.2 ст.272 ККУ). Такий злочин карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років