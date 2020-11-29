В Украине за сутки – 12 978 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:00 29 ноября зафиксировано уже 722 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — почти 13 тысяч.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников”, — написал Степанов.

Также за минувшие сутки было:

▪️ госпитализирован — 1561 человек;

▪️ летальных случаев — 120;

▪️ выздоровело — 4243 человека;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 49 180 (в том числе методом ПЦР — 39 233, методом ИФА — 9 947).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 722 679 человек;

— выздоровели — 339 378 человек;

— летальных случаев — 12 213;

— проведения ПЦР-тестов — 4 502 482.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях”, — сообщил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев — 69 018 случаев;

Винницкая область — 17 272 случая;

Волынская область — 23 905 случаев;

Днепропетровская область — 37 651 случай;

Донецкая область — 22602 случаи;

Житомирская область — 29 590 случаев;

Закарпатская область — 23 065 случаев;

Запорожская область — 30 150 случаев;

Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;

Киевская область — 36 996 случаев;

Кировоградская область — 5085 случаев;

Луганская область — 6239 случаев;

Львовская область — 45 636 случаев;

Николаевская область — 18 173 случаи;

Одесская область — 44 131 случай;

Полтавская область — 21 779 случаев;

Ровенская область — 30 807 случаев;

Сумская область — 28 185 случаев;

Тернопольская область — 27 662 случая;

Харьковская область — 55 221 случай;

Херсонская область — 10 009 случаев;

Хмельницкая область — 29 419 случаев;

Черкасская область — 22 529 случаев;

Черновицкая область — 33 512 случаев;

Черниговская область — 18 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.