В Украине за сутки – 12 978 новых случаев COVID-19
В Украине на 8:00 29 ноября зафиксировано уже 722 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — почти 13 тысяч.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников”, — написал Степанов.
Также за минувшие сутки было:
▪️ госпитализирован — 1561 человек;
▪️ летальных случаев — 120;
▪️ выздоровело — 4243 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 49 180 (в том числе методом ПЦР — 39 233, методом ИФА — 9 947).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 722 679 человек;
— выздоровели — 339 378 человек;
— летальных случаев — 12 213;
— проведения ПЦР-тестов — 4 502 482.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях”, — сообщил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев — 69 018 случаев;
- Винницкая область — 17 272 случая;
- Волынская область — 23 905 случаев;
- Днепропетровская область — 37 651 случай;
- Донецкая область — 22602 случаи;
- Житомирская область — 29 590 случаев;
- Закарпатская область — 23 065 случаев;
- Запорожская область — 30 150 случаев;
- Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;
- Киевская область — 36 996 случаев;
- Кировоградская область — 5085 случаев;
- Луганская область — 6239 случаев;
- Львовская область — 45 636 случаев;
- Николаевская область — 18 173 случаи;
- Одесская область — 44 131 случай;
- Полтавская область — 21 779 случаев;
- Ровенская область — 30 807 случаев;
- Сумская область — 28 185 случаев;
- Тернопольская область — 27 662 случая;
- Харьковская область — 55 221 случай;
- Херсонская область — 10 009 случаев;
- Хмельницкая область — 29 419 случаев;
- Черкасская область — 22 529 случаев;
- Черновицкая область — 33 512 случаев;
- Черниговская область — 18 113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Tweet