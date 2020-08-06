Очередной антирекорд: в Украине за сутки обнаружили еще 1318 случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 1318 новых случаев заболевания коронавирусом, что является новым антирекордом с начала эпидемии в стране.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 197, Киеве – 180, Харьковской области – 142, Ивано-Франковской области – 127, Одесской области – 110.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Луганской области.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 31 летальный случай. В то же время, выздоровели 997 пациентов.

Всего в Украине зафиксировали 76 808 случаев инфицирования коронавирусом. 42 524 человека уже преодолели болезнь, а в 1819 человек умерли от осложнений.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 5 августа – тогда за сутки было обнаружно 1271 нового больного COVID-19. // Буквы