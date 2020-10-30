Очередной «рекорд» – в Украине за сутки 8 312 новых случаев COVID-19

В Украине на 8:35 30 октября зафиксировано уже 378 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд в более чем 8 тысяч.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 378 729 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 8 312 инфицированных, что является абсолютным антирекордом для Украины.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 041 человек, из них за сутки — 173, что является антирекордом.

Выздоровели от болезни уже 155 026 человек, из них за сутки — 3 394.

Активных больных на сегодня 216 662, прирост за сутки — 4 745.

Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина «поставила» 23 октября — более 7,5 тысячи. В Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.