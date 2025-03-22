Одеська поліція розшукує 13-річну дівчинку (фото)

Відділенням поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 13-річної Кіри Слюсаренко, яка вчора, 21 березня, ввечері пішла з дому та досі не повернулась.

Прикмети: зріст близько 164 см, середньої тілобудови, коротке чорне волосся з рожевими пасмами, середньої статури, карі очі.

Особлива прикмета: на запʼясті правої руки має татуювання у вигляді хрестика.

Була одягнена: в світло-коричневу куртку з бежевими вставками на рукавах, чорну кофту та сіро-блакитні джинси.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчинки, просимо повідомити до чергової частини відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону 0 (4877) 9 49 66 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області