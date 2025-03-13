Одеська поліція розшукує двох малолітніх дівчат (фото)

Відділенням поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження дівчаток з Одеси – 11-річної Анастасії Горбатюк та 13-річної Владислави Гончаренко, які сьогодні, 13 березня, не повернулися додому із школи у Приморському районі міста.

Прикмети Анастасії Горбатюк: зріст приблизно 140-150 см, середньої статури, темно-коричневе волосся середньої довжини та карі очі.

Була одягнена в рожеву куртку, чорну кофту із зеленими смужками, сірі штани та взута в чорні кросівки.

Прикмети Владислави Гончаренко: зріст приблизно 140-150 см, середньої статури, світло-коричневе волосся середньої довжини та карі очі.

Була одягнена у джинсову куртку, сірий светр із зображенням лисички та сині джинси.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дівчаток, просимо повідомити до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону (04877) 9 49 66 або на спецлінію 102.

Головне управління Національної поліції в Одеській області