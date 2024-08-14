Одеська поліція розшукує трьох малолітніх хлопців (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 13-річних жителів Одеси, Максима Осауленка та Данила Шишкіна, а також 11-річного Артема Стоянова, які вчора, 14 серпня, зникли з реабілітаційного центру в Київському районі міста та наразі їх місцезнаходження невідоме.

Максим Осауленко

Прикмети: зріст близько 165 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений: синя футболка, темні шорти та чорні кросівки.

Данило Шишкін

Прикмети: зріст близько 140 см, середньої тілобудови, темне волосся.

Особлива прикмета: шрам на голові

Був одягнений: чорна футболка та шорти, гетри вище колін та білі кросівки.

Артем Стоянов

Прикмети: зріст близько 150 см, худорлявий, світло-русяве волосся, блакитні очі.

Був одягнений: футболка та шорти сірого кольору, а також чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопців, просимо повідомити до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону +380 (4877) 9 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області