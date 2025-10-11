Одеська поліція розшукує зниклу 14-річну дівчину (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 2 встановлюється місцезнаходження 14-річної Ганни Назарчук, яка вчора, 10 жовтня, пішла з дому та досі не повернулась.

Прикмети: зріст 150, худорлявої статури, карі очі, світле русяве волосся.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 0 (97) 647 19 40 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області