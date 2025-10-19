Одіозна румунська холуйка рашистів під час візиту до «мордору» пригрозила «переламати ноги» Зеленському
Шошоаке повторила пропагандистські тези Кремля про нібито «утиски понад мільйона румунів в Україні»
Ультраправа депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке під час візиту до Росії похизувалася, що у 2023 році нібито не дала Володимиру Зеленському виступити у румунському парламенті, та пообіцяла, що наступного разу «переламає йому ноги». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз Шошоаке.
«Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не сміє виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу «мій парламент»? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу».
У своєму пресрелізі депутатка похвалилася, що «отримала оплески» від присутніх і що її «націоналістичне послання» нібито «високо оцінила молодь».
Шошоаке відома проросійськими заявами та скандальними вчинками. У Румунії проти неї ведеться слідство за 11 статтями, зокрема за пропаганду культу воєнних злочинів і заперечення Голокосту. Раніше СБУ заборонила їй в’їзд в Україну на три роки.
Раніше ультраправа та антиукраїнська євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти «дияволів».
Нагадаємо, румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка прославилася скандальними заявами про Україну, виявилася подругою російських дипломатів.