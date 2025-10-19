Одіозна румунська холуйка рашистів під час візиту до «мордору» пригрозила «переламати ноги» Зеленському

Шошоаке повторила пропагандистські тези Кремля про нібито «утиски понад мільйона румунів в Україні»

Ультраправа депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке під час візиту до Росії похизувалася, що у 2023 році нібито не дала Володимиру Зеленському виступити у румунському парламенті, та пообіцяла, що наступного разу «переламає йому ноги». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз Шошоаке.

Свою заяву депутатка зробила на зустрічі Міжнародної асоціації «Друзі Росії», яку очолює путініст Пʼєтро Страмецці. Там депутатка була також на святкуванні 20-річчя пропагандистського телеканалу RT, де виступав Путін.

«Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не сміє виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу «мій парламент»? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу».

Вона повторила пропагандистські тези Кремля про нібито «утиски понад мільйона румунів в Україні», яким «забороняють говорити румунською мовою та сповідувати православ’я».

У своєму пресрелізі депутатка похвалилася, що «отримала оплески» від присутніх і що її «націоналістичне послання» нібито «високо оцінила молодь».

Шошоаке відома проросійськими заявами та скандальними вчинками. У Румунії проти неї ведеться слідство за 11 статтями, зокрема за пропаганду культу воєнних злочинів і заперечення Голокосту. Раніше СБУ заборонила їй в’їзд в Україну на три роки.

