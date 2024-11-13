Одіозні Безугла і Савченко накатали одна на одну заяви до СБУ
Савченко також звернулася в Держбюро розслідувань.
Колишня народна депутатка, військовослужбовиця Надія Савченко звернулася до Служби безпеки щодо нардепки Мар’яни Безуглої, яка раніше попросила спецслужбу перевірити її саму.
13 листопада Савченко опублікувала у фейсбуці звернення до голови СБУ Василя Малюка та директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.
У своїй заяві Савченко закликала перевірити діяльність Безуглої на предмет державної зради та розголошення державної таємниці. Вона наголосила, що Безугла систематично публікує дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту тощо. На підтвердження слів Савченко навела кілька публікацій нардепки.
“Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну”, – написала вона.
“Це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами”, – заявила вона. Безугла закликала СБУ “звернути увагу та детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ”. // LB.ua