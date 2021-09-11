На Львівщині чоловік загинув, випавши з причепа трактора

Трагедія трапилась у селі Сновичі.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

10 вересня близько 12:00 год. у селі Сновичі (Поморянська ТГ) Золочівського району на сільській дорозі сталась ДТП.

Мешканець села Сновичі Золочівського району 1973 року народження, керуючи трактором марки «Т-40» із причепом, переїхав лівим колесом від причепа місцевого мешканця 1979 року народження, який під час руху випав із причепа даного транспортного засобу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Обставини події встановлюються. // ДТП