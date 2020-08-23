В Днепре Opel на скорости врезался в фуру: погибли два человека (фото,видео)

В Днепре произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль Opel на большой скорости врезался в фуру Volvo, погибли двое мужчин/

Об этом сообщает «Днепр оперативный» с места событий.

ДТП произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, напротив здания № 162. По имеющейся информации, грузовой автомобиль Volvo был припаркован и водитель находился в кабине. В этот момент на большой скорости сзади в фуру влетел автомобиль Opel, в салоне которого находились водитель и пассажир — они оба погибли на месте. Перед столкновением, по свидетельству очевидцев, водитель Opel подрезал автомобиль Lada.

От сильного удара автомобиль буквально «нырнул» под фуру и его искорежило, поэтому приехавшие спасатели вырезали трупы погибших с помощью специнструмента. На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.