17-річний хлопець взяв без дозволу батькове авто та спільно з ровесником в’їхав у дерево (фото)

10 травня, на автодорозі Сквира-Тхорівка трапилась аварія. За попередньою інформацією, 17-річний хлопець взяв без дозволу батьків легковик та спільно з ровесником поїхали рибалити до сусіднього села.

Повертаючись до міста, підліток не справився з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево. Двох неповнолітніх з травмами госпіталізували до лікарні.

Шановні батьки! Поліцейські вкотре закликають спілкуватися з дітьми та цікавитись їхнім дозвіллям. Нагадуємо, що відповідно до ПДР керувати автомобілями дозволено з 18-річного віку.

Відділ комунікації поліції Київської області