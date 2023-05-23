Депутатці Київради повідомлено про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння

За процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Дорожня пригода сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Polo» в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Ігнорування правил дорожнього руху з боку водійки призвели до заподіяння потерпілій численних травм. В результаті ДТП жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог ПДР, що знаходяться у прямому причинному зв’язку з виникненням даної ДТП та її наслідками.

23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві.