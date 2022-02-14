У МАУ забирают 5 самолетов: их отправят в Испанию по требованию лизингодателей

Еще 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание в Белград.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию по требованию лизингодателей.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

«В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при условии сохранения других воздушных судов во флоте компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 2 самолета компании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград (Сербия). // УНИАН