У Танзанії пасажирський літак з 53 людьми на борту впав у озеро Вікторія

Літак прямував зі столиці країни Дар-ес-Салам до міста Мванз. Аварія сталася, коли літак намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба.

Місцеві ЗМІ зазначають, що причиною падіння став шторм та сильні дощі. За попередніми даними, на борту знаходилися 53 особи. З них четверо членів екіпажу.

На місці аварії продовжується рятувальна операція. Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 19 осіб.

BREAKING: Precision Air’s ATR passenger aircraft crashes nose-first into Lake Victoria in Tanzania’s Kagera region in the morning hours of November 6, 2022

Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/Y7uQQ8VF3Z

— Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022