У Танзанії пасажирський літак з 53 людьми на борту впав у озеро Вікторія

Пасажирський літак ATR-42-500 танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. Авіакатастрофа сталася сьогодні, 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний танзанійський телеканал TBC.

У Танзанії пасажирський літак впав в озеро Вікторія

Фото: у Танзанії впав пасажирський літак (twitter.com/TanzaniaInsight)

Літак прямував зі столиці країни Дар-ес-Салам до міста Мванз. Аварія сталася, коли літак намагався приземлитися в аеропорту міста Букоба.

Місцеві ЗМІ зазначають, що причиною падіння став шторм та сильні дощі. За попередніми даними, на борту знаходилися 53 особи. З них четверо членів екіпажу.

На місці аварії продовжується рятувальна операція. Відомо, що вдалося врятувати щонайменше 19 осіб.

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