Внаслідок зіткнення з вантажівкою на Львівщині важко травмований скутерист

Поліція Львівщини застерігає: двоколісні транспортні засоби — мотоцикли, скутери, велосипеди та самокати, стають все популярнішими, відповідно – зростає кількість дорожньо-транспортних пригод з їх участю.

Під час ДТП водії таких транспортних засобів отримують травми, інколи — несумісні з життям, а головною причиною аварій є порушення учасниками дорожнього руху вимог дорожніх правил. Тому, будьте уважними, неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та постійно слідкуйте за дорожньою обстановкою. Бережіть життя та здоров’я – своє та оточуючих.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 червня близько 18.30 на автодорозі «Львів-Рава-Руська» у селі Воля Висоцька. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль МАН, за кермом якого перебував 56-річний львів’янин та скутер, яким керував мешканець Львівщини віком 61 рік. Внаслідок зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області