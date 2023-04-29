На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої
В селі Вірнопілля Ізюмського району Харківської області цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Як пояснив Синєгубов, інцидент стався на власному подвір‘ї 30-річного постраждалого. Внаслідок вибуху цивільний отримав тілесні ушкодження.
“ГУ ДСНС України у Харківській області закликає усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”, – пише пресслужба ДСНС.