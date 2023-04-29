На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої

В селі Вірнопілля Ізюмського району Харківської області цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.