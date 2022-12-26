За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно співробітника одного з комунальних підприємств Запоріжжя за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Розслідуванням установлено, що в липні 2021 року майстер зміни цеху комунального підприємства, нехтуючи своїми службовими обов’язками, не подбав про безпеку та здоров’я підлеглих працівників.

Недотримання законодавства про охорону праці у секторі ремонту водогону на глибині 6 метрів призвело до обрушення ґрунту та загибелі одного з робітників.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції України в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура