Внаслідок пожежі у Львові загнув 13-річний хлопець

Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий разом з трьома товаришами грались з займистими речовинами у закинутій будівлі, внаслідок чого сталась пожежа. Троє з товаришів втекли та залишились неушкодженими, а четвертий – загинув.

15 травня о 13.40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що у закинутій будівлі на території стадіону «Торпедо», що на вулиці Золотій у Львові, сталась пожежа, після локалізації якої у приміщенні було виявлене пошкоджене вогнем тіло дитини без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці встановили особу загиблого – мешканця Львова віком 13 років. Також попередньо встановлено, що хлопчик разом з трьома товаришами грались з займистими речовинами, внаслідок чого сталась пожежа. Троє з товаришів втекли та залишились неушкодженими, а четвертий – загинув у будівлі.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області