Одна людина загинула, троє травмовані в автопригоді на Івано-Франківщині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась в Івано – Франківському районі. В результаті зіткнення двох транспортних засобів одна водійка від отриманих травм загинула, а трьох пасажирів доставлено до лікарні. За фактом автопригоди поліцейські проводять слідство та встановлюють обставини події.

28 березня о 8 :15 на службу «102» надійшло повідомлення про смертельну аварію. На місце події одразу виїхали слідчі слідчого управління та слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, на автодорозі сполучення «Мукачево – Львів», поблизу села Крилос, водійка автомобіля «Daewoo Lanos» 53-річна мешканка Рогатина, на слизькій ділянці дороги, не впорався з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з «Mercedes-Benz Vito». Транспортним засобом керував мешканець Галича, 1960 року народження.

Внаслідок ДТП водійка «Daewoo Lanos» загинула на місці. Троє пасажирів «Mercedes-Benz Vito» отримали травми. Усі вони доставлені до лікарні. Водій «Mercedes-Benz Vito» тверезий.

Транспортні засоби правоохоронці вилучили, призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин події в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів дотримуватись Правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів і дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися у несподіваній зміні обстановки. Будьте дуже уважні при проїзді пішохідних переходів. Зважайте на погодні умови.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини