Орден для «розвідескортниці»: скандальна блогерка потрапила до бази «Миротворця»

Скандал навколо блогерки Ксенії Манекен набирає обертів. Як виявилося, Оксана Волощук (справжнє ім’я дівчини) вже потрапила до бази “Миротворця”. Її звинувачують у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками.

Між тим, джерела УНІАН повідомили, коли саме Ксюша Манекен отримала нагороду.

“Участь у антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Маніпуляція суспільно значущою інформацією”, – зазначено на сайті у поясненні до того, чому саме Манекен потрапила до бази.

Окрім цього, джерела УНІАН повідомили, коли саме блогерка отримала нагороду від ГУР. Як виявилося, Волощук було нагороджено ще давно, а не учора в Офісі президента. Блогерка вирішила розповісти про це тільки зараз, тому здалося, що “орден” вона отримувала саме в ОПУ.

Так, Волощук дійсно нагороджена заохочувальною відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони України – медаллю “За сприяння воєнній розвідці України” ІІ ступеня від 13 жовтня 2022 року.

За інформацією джерел, Манекен отримала нагороду за “відмінно виконані поставлені перед нею завдання”. Проте що саме робила блогерка – не повідомляється.

“Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал. Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, соціального статусу, з особливими навичкам. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні перемогти у різний спосіб”, – додали джерела.

Скандал навколо Волощук – з чого все почалося

Раніше стало відомо, що ескортницю Ксюшу Манекен нагородили в ГУР. Вона похвалилася тим, що її запросили до ОП, після чого показала нагороду. Окрім цього, вона гнівно звернулася до критиків, які не розуміють, які “заслуги” Волощук оцінили у ГУР.

“Комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви, всі такі “правильні”, не отримали від цього життя них*я”, – написала Манекен в Instagram. Свій допис вона швидко видалила.

Між тим у мережі пригадали, що Манекен говорила про Крим. Декілька років тому вона розповідала, як тимчасово окупований півострів “змінився на краще”. // УНІАН