В Кривом Роге без вести пропала 12-летняя девочка (фото)

В городе Кривой Рог Днепропетровской области без вести пропала несовершеннолетняя Каролина Нехайчик — ее разыскивает полиция.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Нехайчик Каролина Александровна 2009 года рождения ушла из дома 7 октября и не вернулась. О ее пропаже в полицию сообщила мать. На данный момент местонахождение девочки не известно.

Приметы: на вид 12 лет, рост 150 сантиметров, длинные русые волосы, карие глаза.

Каролина была одета в розовую куртку, синюю спортивную кофту, темные штаны и серые кроссовки.

Особые приметы: две родинки слева на подбородке, на руках шрамы от укусов собаки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении девочки, сообщите по номерам: (099) 618 08 48, (096) 522 32 51 или 102.