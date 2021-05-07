Спецслужбы конфисковали партию «самогона» из чернобыльских яблок для Великобритании

Производители отмечают, что это первый потребительский товар Чернобыля после ядерной катастрофы.

Компания Chernobyl Spirit для Великобритании изготовила «самогон» под названием Atomik из яблок, выращенных недалеко от Чернобыльской АЭС. В марте украинские спецслужбы конфисковали первую партию алкоголя.

Об этом пишет BBC.

В компании уверяют, что «самогон» получил соответствующие акцизы. Всего в партии было 1500 бутылок.

По словам предпринимателей, алкоголь конфисковали на ликероводочном заводе в Карпатах и доставили в прокуратуру в Киеве.

Производители отмечают, что это первый потребительский товар Чернобыля после ядерной катастрофы 1986 года. Они ждут результаты расследования и не понимают, почему алкоголь изъяли.

«Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны», — заявил один из основателей компании Джим Смит.

Chernobyl Spirit: что известно о компании

Chernobyl Spirit считается социальным предприятием, которым управляют ученые, работающие в Чернобыльской зоне отчуждения.

Ученые исследовали выращивание экспериментальных культур. Цель исследований – узнать, можно ли выращенные в этой зоне плоды использовать для производства тех или иных продуктов. // УНИАН