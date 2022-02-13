Мукачівські поліцейські вилучили з родини п’ятьох бездоглядних дітей

Трьох дівчаток та двох хлопчиків, наймолодшому з яких лише 3 рочки, а найстаршій дівчинці 9 років вилучили поліцейські від матері та помістили до дитячого притулку. Багатодітну матір буде притягнуто до адмінвідповідальності та вирішуватиметься питання щодо позбавлення її батьківських прав.

Сьогодні, 11 лютого, поліцейські ювенальної превенції Мукачівського районного управління поліції отримали повідомлення про те, що 25-річна мешканка села Крите Мукачівського району неналежно доглядає та виховує своїх малолітніх дітей.

Поліцейські негайно відреагували на повідомлення та спільно з представниками служби у справах дітей виїхали до місця їхнього проживання.

Оселя була в занедбаному стані, в будинку було дуже холодно, розбиті вікна, безлад та одне ліжко.

Поліцейські спільно з соціальними службами неодноразово попереджали матір, але виправлятися та створювати сприятливі умови для виховання своїх дітей вона не стала.

Наразі дітей вилучено від матері. Найстаршу дівчинку поміщено на обстеження до Обласної дитячої лікарні, інші четверо діток доставлені до дитячого притулку у село Батьово. На матір за неналежне виховання буде складено адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області