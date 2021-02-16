Отравление лицеисток в Боярке: семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети

По предварительной информации в лицее в Боярке, недалеко от Киева, две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин». Ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Предварительно установлено, что две школьницы из города Боярка отравились медицинским препаратом «Дротаверин». В одной из популярных социальных сетей они увидели видео с призывом попробовать медпрепарат. На перемене ученицы приобрели его в аптеке и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Так, медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, киберполиции и ювенальная превенция полиции Киевской области. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.

Кроме того, полицейские установили провизоров, которые признались в том, что продали лекарственный препарат детям.

«Учитывая то, что препарат «Дротаверин» является аналогом препарата «Но-шпа» и отпускается без рецепта, следователи безотлагательно направили письма Гослекслужбе Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации по предупреждению таких нарушений в будущем», — информирует МВД.