П’яний за кермом: Вища рада правосуддя звільнила суддю Монича

Суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Володимира Монича все ж звільнили з посади. У 2019 році суддя відмовився проходити огляд на сп’яніння після ДТП, а потім уникнув відповідальності.

Деталі справи

Поліція знайшла в кюветі пошкоджену автівку. Коли оформлювали місце ДТП, до них підʼїхав Монич, який заявив, що машина — його дружини. Поліцейські запідозрили, що суддя нетверезий, і запропонували пройти огляд. Але той відмовився. Було складено протокол, але згодом суд чомусь вирішив, що складу правопорушення нема

Тоді Друга дисциплінарна палата через членів ВРП Саліхова, Бурлакова та Мельника не знайшла підстав для покарання. Але зараз після перегляду ВРП повним складом скасувала це рішення і винесла нове — з поданням на звільнення.

Суддя намагався зупинити розгляд справи, заявивши, що звернувся до… Верховної Палати Верховного Суду України Шкода його засмучувати, але такої палати не існує, а ВСУ зазнав ліквідації. Є Велика Палата ВС, але це — апеляційна інстанція для рішень касаційних судів, тож звернутися до неї суддя міг лише після наявності рішення суду І інстанції, якого поки що немає.

Із затримкою, але справедливість таки наздогнала суддю. Тепер Монич позбудеться мантії та права на довічні суддівські виплати. // Prosud