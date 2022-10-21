П’яний за кремом – на Буковині судитимуть водія мікроавтобуса, який вчинив смертельну ДТП

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 2 серпня цього року у селі П’ядиківці Чернівецького району, 29-річний водій мікроавтобуса «Renault Trafic», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись зі швидкістю 124 км/год, порушив правила безпеки дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем «Fiat Panda», водій якого загинув на місці пригоди, а двоє його пасажирів одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП У Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура