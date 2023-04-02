Парафія «кремлепатріархатного» собору в Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ

Громада Свято-Покровського кафедрального собору міста Хмельницького ввечері у неділю, 2 квітня, зібрала понад 1 200 підписів на користь переходу з підпорядкування УПЦ МП до ПЦУ.

Про це розповідає місцевий портал Vsim, передає УНН.

“Головою зборів обрали Юрія Смаля”, – йдеться у повідомленні.

Також представники зборів отримали ключі від храму, щоб провести там ревізію. “Це частина процедури для переходу собору із упц мп до Православної церкви України”, – зазначає Vsim.

Своєю чергою духовенство собору залишило його територію через запасний вихід.

Представники парафії на підставі рішення зборів “увійшли до храму описувати майно”.

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Сьогодні під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі упц мп стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття військового в одному із храмів міста Хмельницького.

У відповідь міський голова Хмельницького Олександр Симчишин вирішив ініціювати позбавлення права землекористування для усіх парафій упц мп у Хмельницькому.