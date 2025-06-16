Під час останніх репатріацій РФ передала Україні і тіла своїх військових
Клименко повідомив, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл
Повернення тіл загиблих є однією з найважчих, але вкрай необхідних місій. Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
«До того ж під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо», – зазначив Клименко.
«Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо – саме це є метою Росії. Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це – люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення», – підсумував Клименко.
Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та проведуть ідентифікація репатрійованих тіл.Tweet