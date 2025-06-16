Під час останніх репатріацій РФ передала Україні і тіла своїх військових

Клименко повідомив, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл

Повернення тіл загиблих є однією з найважчих, але вкрай необхідних місій. Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Міністр наголосив, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації: «Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації».

«До того ж під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо», – зазначив Клименко.

Міністр внутрішніх справ додав, що кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. За його словами, фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані, а найбільший виклик – час.

«Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо – саме це є метою Росії. Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це – люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення», – підсумував Клименко.

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та проведуть ідентифікація репатрійованих тіл.