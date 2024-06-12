Під час пошуків зниклої 9-річної українки у Німеччині знайшли тіло
У вівторок у німецькій Саксонії під час масштабних пошуків дев’ятирічної українки Валерії у лісі знайшли тіло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Одразу після виявлення екстрені служби оточили територію.
“Наразі перевіряється, чи була загибла дев’ятирічна дівчинка з Дьобельна, яку раніше розшукували”, – повідомив представник поліції.
Нагадаємо, у німецькому місті Дьобельн четверту добу розшукують девʼятирічну українську дівчинку Валерію.
За даними правоохоронців, чотири дні тому дівчинка близько 6:50 ранку пішла до школи, однак на заняттях вона так і не з’явилась.