Під час пожежі в центрі Луцька загинули троє людей

У Луцьку на вулиці Шевченка сталася пожежа в житловому будинку. На місці виявили тіла трьох людей.

Про це повідомив речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов на своїй сторінці у фейсбуці.

Повідомлення про пожежу надійшло о 19:19. Для ліквідації пожежі працювали рятувальники 2-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин та Оперативно-координаційний центр упраавління ДСНС у Волинській області, виїздили три пожежних авто, працювали близько 15 рятувальників.

На місці пожежі виявлено 3 загиблих.

Через сильне задимлення всередині будівлі рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору.

Ліквідували пожежу о 20:10.

Для з’ясування всіх обставин на місці події працює спеціальна комісія, до складу якої входять працівники дослідно-випробувальної лабораторії. // volyninfa.com.ua