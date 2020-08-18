Під час спалювання сміття на території дитсадка у Львові згоріла 68-річна жінка

Обгоріле тіло працівниці дитсадка виявили зранку 17 серпня

Учора, 17 серпня, на території дитсадка «Веселка», що на вулиці Китайській у Львові, виявили тіло 68-річної жінки, яка багато років працювала тут сторожем.

Як повідомила прес-служба ЛМР з посиланням на керівницю відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Зоряну Хонько, ймовірно жінка загинула внаслідок необережного поводження з вогнем. Обставини події встановлюють.

У прес-службі поліції ZAXID.NET підтвердили цю інформацію. Повідомлення про те, що на території дитсадка виявили обгоріле тіло жінки, до поліції надійшло о 7:00 17 серпня. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила її особу – це 68-річна мешканка Львова, яка працювала в дитсадку.

За попередньою інформацією, жінка палила сміття, на ній загорівся одяг, і вона не змогла його загасити. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило пожежу і смерть людини. Максимальне покарання за цією статтею – вісім років позбавлення волі.

Також інформацію про загибель жінки ZAXID.NET підтвердили у прес-службі ДСНС, зазначивши, що рятувальники не виїжджали на місце події. До ДСНС надійшло повідомлення про факт пожежі на території дитсадка площею 2 кв. м і виявлене тіло жінки о 5:30 ранку 17 серпня. Розслідуванням обставин її смерті займається поліція.